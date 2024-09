Lens - OL : les compositions officielles

Ce dimanche, la 4e journée de Ligue 1 offre un sacré duel entre le RC Lens et l’Olympique Lyonnais. A domicile, les Artésiens s’articulent dans un 3-4-1-2 avec Brice Samba dans les cages derrière Jonathan Gradit, Abdukodir Khusanov et Facundo Medina. Le double pivot est assuré par Adrien Thomasson et Andy Diouf tandis que Przemysław Frankowski et Deiver Machado prennent les couloirs. Devant, Florian Sotoca et Wesley Saïd sont associés avec David Pereira Da Costa en soutien.

De leur côté, les Gones s’organisent dans un 3-5-2 avec Lucas Perri qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Clinton Mata, Duje Caleta-Car et Moussa Niakhaté. Maxence Caqueret, Nemanja Matic et Corentin Tolisso se retrouvent dans l’entrejeu avec Ainsley Maitland Niles et Abner dans des rôles de pistons. Gift Orban accompagne Alexandre Lacazette en attaque.

Les compositions

RC Lens : Samba - Gradit, Khusanov, Medina - Frankowski, Thomasson, Diouf, Machado - Pereira Da Costa - Sotoca, Saïd

Olympique Lyonnais : Perri - Mata, Caleta-Car, Niakhaté - Maitland Niles, Caqueret, Matic, Tolisso, Abner - Orban, Lacazette

