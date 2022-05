PSG : Kylian Mbappé envoie un message aux Madrilènes

La suite après cette publicité

Depuis l’annonce de sa prolongation avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2025, Kylian Mbappé s’est attiré les foudres des supporters du Real Madrid. Mais le champion du monde français ne leur en tient pas rigueur et leur a encore envoyé un message.

« Un message, c’est de les remercier. Je n’ai jamais porté le maillot du Real, mais ils m’ont toujours accepté comme l’un des leurs. Je comprends la déception, mais j’espère qu’ils comprendront que j’ai choisi de rester dans mon pays. Je suis français et en tant que français j’ai envie encore un peu de mener la France vers les sommets et de tirer ce championnat et ce club », a-t-il confié en conférence de presse.