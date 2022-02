Le père du jeune brésilien Endrick affiche son soutien au Real Madrid

La suite après cette publicité

Le père de jeune la pépite brésilienne Endrick (15 ans) a montré sur les réseaux sociaux qu’il était présent à Madrid ce week-end. Le buteur brésilien de Palmeiras qui est présenté comme un futur grand joueurs est pisté par de nombreux clubs européens comme le PSG, Chelsea, le Barça et bien-sûr le Real Madrid. Le médias espagnol AS a donc repris les images du compte Instagram du père du joueur qui a affiché samedi son soutien au club madrilène alors qu’il était présent à Santiago Bernabéu pour le match entre le Real et Alavés (3-0).

Le Brésilien et sa famille poursuivent ainsi leur tournée en Europe, eux qui étaient notamment présent au Parc des Prince pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions entre Paris et Madrid. Engagé avec le club brésilien jusqu’en 2024, Endrick n’aurait pas encore pris de décision concernant son avenir et il sera donc encore certainement au centre de toutes les attentions lors des prochains mercatos.