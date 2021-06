Euro 2020, Portugal : Cristiano Ronaldo veut enfin vaincre la malédiction face à l'Allemagne et la France

La suite après cette publicité

En marquant ses 105e et 106e buts en sélection face à la Hongrie, Cristiano Ronaldo s'est approché encore un peu plus du record d'Ali Daei. Avec 109 réalisations, l'Iranien est toujours le recordman des buts dans l'histoire des sélections. Une marque qui devrait être effacée par le quintuple Ballon d'Or dans les jours ou les semaines à venir. Les prochains matches de l'Euro nous le diront. Il est d'ailleurs devenu le meilleur buteur de l'histoire de la compétition (11 buts), dépassant Michel Platini et ses 9 pions. Le Français les avait tous inscrits en un seul Euro. C'était en 1984 et c'est un record que CR7 peut aussi aller chercher, même si la tâche s'annonce très compliquée.

Pour cette 5e participation à un Euro (2004, 2008, 2012, 2016 et 2021), un record ici aussi, le capitaine de la Seleção das Quinas a deux gros morceaux qui se dressent devant lui, l'Allemagne et la France. Deux grands rendez-vous (ce samedi à 18h, puis mercredi prochain face aux Bleus à 21h) qui détermineront le futur de sa sélection dans cette compétition. Une fois de plus, Ronaldo sera attendu comme le leader de son équipe, mais il doit également faire face à un grand paradoxe. Malgré ses 106 buts en 176 capes avec le Portugal, il n'a jamais réussi à marquer face à ses deux futurs adversaires (un statut de bête noire partagé avec l'Italie et l'Angleterre). Une anomalie statistique pour un joueur de son calibre, comme le rappelait A Bola dans son édition de vendredi.

Ronaldo n'a jamais marqué face à la Nationalmannschaft, ni face aux Bleus

Cristiano Ronaldo a affronté l'Allemagne à 4 reprises pour 4 revers. Plus inquiétant, à chaque fois, ce fut en compétition officielle. À la Coupe du monde 2006 (match pour la 3e place, défaite 3-1), à l'Euro 2008 (quart de finale, défaite 3-2), à l'Euro 2012 (phase de groupes, défaite 1-0) et à la Coupe du monde 2014 (phase de groupes, défaite 4-0), la star n'a pas réussi à battre Oliver Kahn (2006), Jens Lehmann (2008) et Manuel Neuer (2012 et 2014). Face à ce dernier portier en revanche, l'attaquant peut toujours se rassurer en se disant qu'il s'est régalé avec le Real Madrid. Depuis leur première confrontation en Ligue des Champions en 2012, Ronaldo a inscrit 7 buts face à Neuer et au Bayern Munich.

Contre Hugo Lloris aussi, le joueur de la Juventus a déjà trouvé la mire à 5 reprises. Encore une fois, ce fut en club avec le Real Madrid face à l'Olympique Lyonnais d'abord, puis contre Tottenham à partir de 2012. Avec le Portugal en revanche, jamais il n'est parvenu à marquer contre la France. Il a pourtant affronté les Bleus six fois, pour deux rencontres lors d'une grande compétition. Face à Fabien Barthez en demi-finale de la Coupe du monde 2006 (défaite 1-0), puis Hugo Lloris en finale de l'Euro 2016 (victoire 1-0), Ronaldo est resté muet. Durant cette dernière rencontre, il était sorti prématurément, blessé après un contact avec Dimitri Payet mais avait vu ses partenaires remporter le trophée depuis le banc de touche. Bien plus qu'un lot de consolation.

Vous voulez suivre Portugal - Allemagne en direct ? Alors n'hésitez plus et profitez du bon plan beIN SPORTS CONNECT pour suivre tous les matchs de l’Euro 2020 pour seulement 15 € par mois. Faites l'essai, c’est sans engagement.