Le duel Ronaldo-Mbappé excite l’Europe, Naples contre-attaque pour Kvaratskhelia

CR7 vs Mbappé, le choc des titans

Le Portugal de Cristiano Ronaldo vs la France de Kylian Mbappé. Voici ce que propose ce quart de finale de l’Euro 2024, en plus d’un alléchant Espagne-Allemagne juste avant. Il y aura beaucoup de duels à surveiller dans ce remake de la finale de l’Euro 2016, mais le plus attendu et qui excite toute l’Europe, c’est évidemment celui entre Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé ! «Ronaldo face à son meilleur fan», s’amuse Le Parisien. Pour le journal L’Équipe, c’est à «en rire ou à en pleurer». En référence aux larmes de CR7 face à la Slovaquie, mais aussi aux larmes du jeune Mbappé qui n’avait pu rencontrer son idole en 2009. Si le Français va croiser le chemin de son idole comme le relaye le Corriere dello Sport, l’objectif est bien sûr de le battre. Le Daily Mirror met aussi en avant ce duel entre les deux hommes qui promet d’être électrique.

Naples revoit son offre à la hausse pour Kvaratskhelia

Avec l’élimination de la Géorgie par l’Espagne, l’avenir de Khvicha Kvaratskhelia devrait enfin pouvoir se décanter. C’est en tout cas ce qu’explique le Corriere dello Sport qui indique ce matin la contre-offensive de Naples après l’offre formulée par le PSG pour son crack. Le média indique qu’une nouvelle réunion a eu hier entre les agents de Kvara et Naples avec la proposition suivante de la part du club napolitain. Une augmentation salariale jusqu’à 5M€ par an accompagné d’une prolongation de contrat de 2 ans, soit un contrat qui irait jusqu’en 2029. Un sacré effort financier de la part de Naples. Pour rappel, le joueur touche actuellement un salaire inférieur à 2M€ par an. Ça reste tout de même moins que les 7M€ proposés par le PSG, reste à savoir que décidera le principal intéressé.

Dibu Martinez sauve Lionel Messi

Hier a eu lieu le premier quart de finale de la Copa América opposant l’Argentine à l’Équateur. Et les coéquipiers de Léo Messi ont eu très très chaud ! Si Lisandro Martinez a ouvert la marque, l’Albiceleste a été rattrapé dans les ultimes minutes du temps additionnel. Pour rappel, pas de prolongations à partir des phases finales, du coup les deux équipes ont dû s’affronter lors de la fatidique séance de tirs au but. Et l’Argentine peut remercier son sauveur Dibu Martinez qu’on retrouve en Une du journal Olé. La séance a très mal démarré pour les hommes de Scaloni puisque la panenka osée de Messi trouvait la transversale, comme le relaye le Mundo Deportivo sur son site. Comme CR7 sauvé par Diogo Costa face à la Slovénie, c’est Dibu Martinez qui a sauvé la Pulga en stoppant 2 penalties, qualifiant l’Argentine pour les demi-finales. Le portier est aussi mis à l’honneur par le site espagnol. Comme à son habitude, Emiliano Martinez a réalisé une petite danse pour chambrer et célébrer cette qualification !