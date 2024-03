Le PSG a fait halluciner le Barça

Le 10 avril prochain, le Paris Saint-Germain recevra le FC Barcelone pour le compte du quart de finale aller de la Ligue des Champions. Un match qui fait déjà jaser en Catalogne alors qu’il n’a pas encore eu lieu. Sport assure que la direction blaugrana a halluciné face aux prix demandés par le PSG pour les places réclamées par le club espagnol.

En effet, le Barça, en plus des places allouées pour sa direction, peut demander des places supplémentaires. Et ce sont ces tickets qui font parler puisque le média catalan assure que les Rouge et Bleu ont fixé à 600€ minimum le prix de chaque ticket.