EdF, PSG : Kylian Mbappé dévoile la différence entre Luis Enrique et Didier Deschamps

Nouveau joueur du Real Madrid depuis hier, Kylian Mbappé a un Euro à préparer. L’international tricolore était d’ailleurs présent en conférence de presse ce mardi, aux côtés de Didier Deschamps. Il a notamment expliqué les différences entre le sélectionneur national et celui qui a été son coach pendant une saison à Paris, Luis Enrique.

« Luis Enrique veut la possession, que tu saches quand tu dois faire telle passe. Didier Deschamps est plus rigoureux tactiquement, mais qui laisse une liberté au niveau offensif. Deux football différents, adaptations différentes et cela permet d’apprendre au quotidien. J’étais aussi très à l’aise avec le coach Enrique, sa priorité c’est d’avoir le ballon et si tu l’as c’est la meilleure manière de défendre. Le coach Deschamps dit qu’il y a des choses à faire quand tu n’as pas le ballon », a répondu le Français. Et maintenant, il découvrira Carlo Ancelotti !