Mercato OM : Alexis Sanchez commence à en avoir marre

L'Olympique de Marseille a perdu gros. Mardi soir, les pensionnaires de l'Orange Vélodrome se sont inclinés 2 à 1 à la dernière seconde face à Tottenham lors de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de l'UEFA Champions League. Un terrible coup sur la tête des Olympiens, éliminés de la C1 mais également de la Ligue Europa alors qu'un nul leur aurait permis de se qualifier pour les barrages de la C3. Mais comme Mattéo Guendouzi l'a expliqué après le coup de sifflet final, les Marseillais présents sur la pelouse n'avaient pas été avertis du résultat du Sporting CP, battu par Francfort.

Hier, RMC Sport a d'ailleurs précisé que cela était un choix volontaire de la part d'Igor Tudor et de son staff, qui n'avaient pas souhaité perturber le onze phocéen. Une faute professionnelle puisque l'OM a été éliminé et a perdu des millions d'euros (17 M€ avec la non-qualification sans compter les recettes liées au merchandising et à la billetterie si Marseille était passé, ndlr). Le club phocéen, qui devait déjà trouver des liquidités suite au coup de pression de Frank McCourt cet été, va devoir mettre les bouchées doubles lors du mercato.

Alexis Sanchez est frustré

L'OM, qui n'a plus que la Ligue 1 et la Coupe de France à jouer, prépare donc un dégraissage de taille puisque Dimitri Payet, Gerson ou encore Pape Gueye ne seront pas retenus en cas de belle offre. Prêté à l'Olympiakos, Konrad de la Fuente n'a pas donné satisfaction et va devoir trouver un nouveau point de chute. Des ventes sont donc espérées afin de pouvoir recruter et se renforcer. Outre un défenseur et un milieu de terrain, Pablo Longoria et ses équipes comptent se mettre en quête d'un attaquant supplémentaire pour venir épauler Alexis Sanchez (6 buts). Ce, malgré la présence de Luis Suarez, qui a déçu.

Arrivé libre cet été, le Chilien commence d'ailleurs à en avoir assez. RMC Sport parle d'une "certaine frustration" ressentie par l'ancien joueur du Barça, agacé car il se sent esseulé en attaque, où il est souvent dos au but. Alexis Sanchez, qui ne ménage pas ses efforts pour décrocher et faire tout un travail de sape, souhaiterait évoluer avec un autre avant-centre comme il aime le faire. Il aurait d'ailleurs pu être parfaitement complémentaire avec un Arkadiusz Milik, parti du côté de la Juventus. Longoria va donc devoir trouver la perle rare pour satisfaire son joueur. Une mission taillée pour le président marseillais.