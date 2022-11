OM-Tottenham : l'incroyable révélation de Mattéo Guendouzi

La suite après cette publicité

Présent en zone mixte à l'issue de la désillusion marseillaise face à Tottenham (1-2) ce mardi, Mattéo Guendouzi s'est fendu d'une déclaration pour le moins lunaire. « C'est une énorme déception, on peut s'en prendre qu'à nous-même. C'est normal de pousser pour se qualifier en huitièmes de finale. Je pense qu'après l'occasion ratée de Kolašinac, on aurait dû garder ce 1-1. Il y a eu un manque de communication et d'expérience. Il y a eu incompréhension et c'est pour ça qu'on se prend le but. Si on connaissait le score, on ne serait pas partis à l'abordage. Il y a eu des erreurs de tout le monde, on est dans le même bateau. Il va falloir assumer, le résultat est catastrophique »*

Une version confirmée par son partenaire, Chancel Mbemba, au micro d'RMC Sport : « sur le terrain, on ne savait pas. Mais sur le banc, les gens savaient. C'est un manque de communication. Nous, on a la rage de pousser jusqu'à la fin. Mais on ne savait pas. » Une élimination de toute compétition européenne qui risque de laisser des traces sur et en dehors du terrain.