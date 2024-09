PSG : Luis Enrique sort du silence après ses propos polémiques sur la presse

À la veille de recevoir le Stade Rennais en Ligue 1 (21h00), Luis Enrique était présent lors de son traditionnel point presse ce jeudi. L’occasion de passer en revue les sujets brûlants du moment, à savoir les nombreuses blessures qui touchent son effectif depuis le début de saison, les calendriers surchargés et largement critiqués par plusieurs joueurs et entraîneurs, mais aussi son rapport à la presse, passé du froid au polaire après ses dernières sorties révélées dans un documentaire prochainement publié par la Movistar. Ces derniers jours, plusieurs scènes étaient en effet devenues virales sur les réseaux sociaux, après que l’Asturien eut déclaré qu’il était prêt à renoncer à une partie de son salaire pour éviter de parler aux journalistes.

Il avait également indiqué qu’une équipe de stars n’était pas gage de réussite, sinon «le PSG aurait déjà remporté 8 Ligue des Champions avec Neymar, Messi et Mbappé». Forcément invité à s’exprimer, Luis Enrique est resté fidèle à sa ligne de conduite : «Je ne me souviens plus de rien, a-t-il d’abord lancé, avec un ton légèrement blagueur. Je vais utiliser cette conférence de presse pour donner mon avis : je ne commenterai pas toute phrase sortie du contexte de ce documentaire. Ce que je fais dans un documentaire, c’est ce que je fais dans une situation de préparation de match. Toutes les phrases que je dis à mon équipe, ça fait partie de mon travail d’entraineur. Ce que je dis, je le pense, mais je ne dis pas que c’est bien ou mal, c’est juste mon opinion.»

Il aime bien la presse, mais pas trop non plus

Evidemment, Luis Enrique est donc aussi revenu sur ses propos contre la presse, alors qu’il s’était déjà fendu de sorties polémiques ces derniers mois. «La presse ne connaît rien au football», avait-il notamment lâché en amont de la demi-finale de Ligue des Champions face à Dortmund, la saison dernière, lorsqu’on lui avait signifié que son équipe était favorite. «Je passe un bon moment avec vous, a-t-il exprimé ce jeudi au PSG Campus, mais pas vraiment convaincu par ses propres mots. Je n’ai jamais écourté une conférence de presse, j’aime parler, je dis ce que j’ai à dire. »

Pourtant, il a bien confirmé qu’il était prêt à tirer un trait sur une partie de son salaire, pour couper à ses obligations médiatiques : «c’était une réflexion spontanée. Mais si tu me dis que je signe un papier pour ne plus parler à la presse, et que tu m’enlèves 25% de mon salaire, voire même 50, je le signe. Mais je pense que c’est impossible, car les contrats signés obligent l’entraîneur à parler. Je passe de bons moments, mais si je pouvais l’éviter, je le ferais, surtout lors de conférences d’avant-match, car je n’ai plus l’énergie pour supporter certaines choses.» Ça devait être la soupe à la grimace dans l’auditorium…