Le terrible drame d’un ancien du Real Madrid

Prêté durant deux ans au Real Madrid, club avec lequel il a disputé 56 rencontres avec le Castilla et 1 match avec le groupe pro, Vinicius Tobias (20 ans) a quitté la Casa Blanca durant l’été. Mais le joueur, qui est retourné au Shakhtar Donestk, vit un moment difficile. En effet, il a été révélé publiquement que la fille née le 8 octobre de sa relation avec son ancienne petite amie, Ingrid Lima, n’est pas de lui.

La suite après cette publicité

«Comme tout le monde le sait déjà, Vinícius Junior et moi ne sommes plus ensemble depuis longtemps, et lors de ces allées et venues, j’ai eu une relation avec quelqu’un. Nous avons décidé de faire un test ADN et Maite n’est pas la fille de Vinicius», a indiqué l’influenceuse, qui a ajouté : «qu’on arrête d’attaquer Vinícius Tobias, c’est à ma demande qu’il n’a pas assisté à l’accouchement et qu’il ne publie rien sur Maite. Vinicius et moi nous sommes déjà assis et avons parlé amicalement. Je lui souhaite le meilleur pour le monde, qu’il continue sa vie en paix.» Mundo Deportivo ajoute que la situation est compliquée pour Vinicius Tobias, qui s’était fait tatouer "Maite je t’aime" en l’honneur de sa fille qui n’est donc pas la sienne. Une terrible histoire…