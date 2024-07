PSG : le patron du Benfica s’exprime sur une arrivée de Renato Sanches

Revenu d’un prêt manqué à l’AS Roma la saison dernière, Renato Sanches (26 ans) a été informé par Luis Enrique qu’il ne faisait pas partie des plans du Paris Saint-Germain pour l’exercice 2024/2025. Sous contrat jusqu’en 2027, le milieu de terrain portugais est proche de retourner à Lisbonne pour se relancer. En parallèle du transfert de João Neves au PSG, Benfica discute de l’arrivée sous forme de prêt de Sanches (26 ans).

Selon le président du club lisboète, Rui Costa, les négociations se poursuivent. «Ce sont des négociations qui sont en cours et donc il ne faut pas en parler publiquement, ce n’est pas ce qui aide. Beaucoup de noms ont été évoqués, d’autres noms ont également été évoqués… (…) Il reste un mois et demi avant la fermeture du marché et donc, comme vous le savez, le marché est resté très calme jusqu’à présent. Le marché va plus ou moins commencer à bouger maintenant, nous restons attentifs et nous choisirons certainement le meilleur groupe pour Benfica», a-t-il assuré dans un entretien accordé à A Bola.