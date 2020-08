Séville FC - Manchester United : les compositions officielles

Une place en finale de l'Europa League se joue ce soir entre le Séville FC et Manchester United. Les Andalous se présentent dans un traditionnel 4-3-3 avec Yassine Bounou dans les cages. Le portier marocain est devancé par Jesus Navas, Jules Koundé, Diego Carlos et Sergio Reguilon. Aligné en sentinelle, Fernando est épaulé au coeur du jeu par Joan Jordan et Ever Banega. Suso et Lucas Ocampos accompagnent Youssef En-Nesyri en attaque.

De son côté, Manchester United s'articule dans un 4-3-3 avec David De Gea comme dernier rempart. Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire et Brandon Williams composent l'arrière-garde. Fred, Paul Pogba et Bruno Fernandes sont associés au milieu du terrain. Mason Greenwood et Marcus Rashford prennent les ailes alors que la pointe de l'attaque est occupée par Anthony Martial.

Les compositions :

