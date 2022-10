Les compositions probables d'AC Ajaccio-PSG

La suite après cette publicité

Après avoir clôturé la 11e journée de Ligue 1 avec la réception de l'OM dimanche dernier, le PSG donne le coup d'envoi de la 12e journée avec un déplacement à Ajaccio ce soir. Déjà leader du championnat avec trois points d'avance sur son plus proche poursuivant, Lorient, le champion sortant a l'occasion de creuser un écart plus conséquent sur la concurrence chez une équipe, dont l'apprentissage de l'élite est encore difficile. Les Orsi di Timizzolu sont 18es et n'ont remporté que 2 victoires depuis le début de saison.

Il ne faut pas tomber dans la facilité non plus. Les Corses sont sur une dynamique plus positive depuis un mois, signant justement leurs 2 succès sur cette période (à Brest et à Marseille). Pantaloni s'apprête à envoyer un 4-4-2 ce soir au stade François-Coty. Leroy sera présent dans le but, protégé par une ligne de quatre Youssouf-Gonzalez-Vidal-Koné. Au milieu, Bayala et Nouri animeront les ailes entre un duo composé de Marchetti et du capitaine Coutadeur. Devant, Moussiti-Oko et la nouvelle recrue Belaïli tenteront d'améliorer les statistiques offensives de leur équipe.

Galtier maintient sa défense à 4

Christophe Galtier doit composer avec pas mal d'absents. Danilo, Nuno Mendes, Kimpembe sont blessés, alors que Ramos et Neymar sont suspendus. Sans le numéro 10 brésilien, le 4-3-1-2 du technicien parisien doit être remodelé mais on conservera bien une défense à 4. On devrait assister à une composition en 4-3-3. Derrière, pas de surprise, Donnarumma débutera avec une arrière-garde composée de Hakimi et Bernat sur les côtés, et de Mukiele et Marquinhos en charnière centrale.

Au milieu de terrain, il devrait y avoir du changement par rapport à Marseille. Si Verratti va bel et bien débuter en compagnie de Fabian Ruiz, l'homme en vue contre l'OM, c'est Renato Sanches qui est bien parti pour accompagner ses deux coéquipiers. Blessé, le Portugais n'avait plus démarré une rencontre depuis le 3 septembre. Enfin devant, Mbappé et Messi seront associés au jeune Hugo Ekitike. Pour sa seconde titularisation, l'ancien Rémois tentera d'être plus convaincant que face à Nice.

