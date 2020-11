OM : le coup de gueule d'André Villas-Boas après la victoire à Strasbourg

Trois points et puis c'est tout. En ouverture de la 10e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a disposé du Racing Club de Strasbourg Alsace ce vendredi soir au Stade de la Meinau (1-0). Auteurs d'un match pas très glorieux (1 tir en 90 minutes), les Phocéens ont remporté cette rencontre grâce à une belle demi-volée de Morgan Sanson en seconde période (72e). Les hommes d'André Villas-Boas vont rentrer dans le sud de la France avec les trois points dans leurs valises, et c'est forcément l'essentiel.

Présent au micro de Téléfoot après la victoire des siens, le technicien portugais est revenu sur cette partie. Et il a rapidement fait part de ses sentiments. «C'est une victoire très importante sur un terrain difficile qui nous place haut au classement. Je sais que vous êtes dégoutés mais c'est comme ça, c'est la vie, a d'abord expliqué AVB, avant de parler du match un peu plus en détail. On a senti qu'ils commençaient à monter de plus en plus avec les latéraux mais pas seulement. On a eu un peu de mal mais avec le 4-2-3-1, on a commencé à avoir un peu plus de circulation du ballon.» Car en 4-4-2 losange, les Olympiens n'ont rien montré d'intéressant, avant de changer de système dans le second acte et donc de trouver le chemin des filets.

«Qu'est-ce que vous voulez ? Arrêtez avec vos conneries...»

«C'était un match disputé parce que le ballon qui frappe la barre et les deux occasions de Strasbourg ont été des occasions importantes. Aujourd'hui, on a eu un peu de chance aussi mais il y a eu un très bon effort des joueurs», a poursuivi André Villas-Boas sur le bord du terrain. Mais le coach de l'OM, légèrement remonté, a rapidement haussé le ton suite à une question sur le fait que Morgan Sanson ou encore Florian Thauvin ont souvent été les sauveurs du club en marquant dans des matches compliqués.

«Non, comment ça sauve ? Une équipe, c'est un collectif. Après, tu as des mecs qui sont extraordinaires et qui font la différence. Qu'est-ce que vous dites ? Il faut arrêter à un moment. Combien de buts marquent Mbappé et Neymar, Messi ou Ronaldo ? Les mecs sont extraordinaires, c'est comme ça. C'est Thauvin ou Payet à la fin, qu'est-ce que vous voulez ? Il faut arrêter à un moment. (...) On gagne 1-0, qu'est-ce que vous cherchez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Arrêtez avec vos conneries... Pardon», a lancé l'ancien technicien du Shanghai SIPG. La trêve internationale est certainement la bienvenue à l'OM.