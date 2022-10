CdM 2022 : Olivier Giroud évoque la liste de Didier Deschamps

Buteur sur pénalty à l'occasion de la victoire de l'AC Milan sur la pelouse du Dinamo Zagreb (0-4) ce mardi, Olivier Giroud s'est offert sa sixième réalisation de la saison. Des performances qui jouent en sa faveur, alors que Didier Deschamps annoncera la liste des joueurs convoqués pour la Coupe du Monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre) en novembre prochain. Mais, pour le buteur de l'AC Milan, cette échéance, bien que dans un coin de sa tête, n'est pas encore d'actualité.

« Chaque chose en son temps, je ne me prends pas la tête avec ça. Je me concentre sur Milan en toute sincérité. Je sais qu'il y en a pas mal qui pensent à ça, peut-être que ça joue dans la tête et qu'on ne joue pas libéré. Je ne pense pas à ça, il faut arriver en forme, on verra le 9 novembre », a ainsi déclaré l'international tricolore (114 sélections) et deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection (49 buts), au micro de beIN Sports.