Qualifs Mondial 2026 : le Brésil accroché par le Venezuela

Le Brésil, sans Neymar, donnait le coup d’envoi de la onzième journée des éliminatoires du Mondial 2026 de la zone AmSud. Après ses deux victoires consécutives face au Chili (2-1) et le Pérou (4-0), la Seleção (4e) avait l’occasion de revenir à hauteur de la Colombie, deuxième du classement, en cas de victoire face au Venezuela, 8e. Les hommes de Dorival Jr avaient également l’opportunité de s’éloigner significativement de la huitième place (occupée par leur adversaire du soir), celle du premier éliminé de la course au Mondial organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Dominateurs en début de match, les Brésiliens ouvraient logiquement le score par l’intermédiaire de Raphinha, inarrêtable en ce début de saison (0-1, 43e). Oui mais voilà, après un premier acte globalement maîtrisé malgré quelques occasions dangereuses concédées (27e, 33e, 45+2e), la sélection auriverde se faisait surprendre dès le retour des vestiaires.

Sur un service en retrait de Savarino, Segovia envoyait une frappe surpuissante du pied droit dans la lucarne d’Ederson et relançait le Venezuela (1-1, 46e). Pas en réussite dans cette rencontre et après avoir touché le poteau au cours des 45 premières minutes, Vinicius manquait lui l’occasion de redonner l’avantage aux siens en ratant son penalty (62e). Dans la dernière demi-heure, Ederson sauvait lui le Brésil en repoussant la frappe de Bello (65e) alors qu’Aramburu se montrait déterminant face à Vinicius, tout proche de trouver Raphinha en position idéale (71e). Réduit à dix dans les derniers instants après le carton rouge reçu par Gonzalez, coupable d’une gifle sur Vinicius, le Venezuela parvenait malgré tout à conserver le point du match nul. Au classement, le Brésil reste 3e mais pourrait se faire dépasser par l’Uruguay. Les Vénézuéliens grimpent provisoirement au 7e rang.