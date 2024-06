Pays-Bas : Virgil van Dijk se méfie de la France

Présente dans le groupe D en compagnie de l’Autriche, la Pologne et de l’équipe de France, la sélection néerlandaise est l’un des outsiders de l’Euro. L’hécatombe au milieu de terrain ne modifie pas les ambitions des Pays-Bas, décidés à revenir au premier plan. Le leader de cette équipe, Virgil van Dijk, a accordé un entretien à l’UEFA. Le joueur de 32 ans a notamment évoqué le duel face au favori de la poule : l’équipe de France. Un adversaire redoutable, que les Pays-Bas peinent à vaincre sur les dernières confrontations (deux défaites lors des éliminatoires à l’Euro).

«La France est toujours dure. Ils ont évidemment la qualité individuelle de vous punir immédiatement si vous faites une seule erreur. Mais nous savons aussi que si nous sommes à 100% et que nous défendons et attaquons bien en équipe, nous pouvons aussi rendre la tâche difficile à la France. Et tout peut arriver, surtout lors d’un tournoi majeur», a confié le capitaine de Liverpool, avant d’aborder le duel face à Kylian Mbappé, l’arme fatale de l’attaque tricolore. Pour autant, le roc néerlandais n’a pas prévu de préparation particulière pour le contrer. «Peu importe contre qui vous jouez ; tu te prépares. Vous savez un peu à quoi vous attendre. La façon dont jouent les adversaires, ce qu’ils aiment, ce pour quoi ils sont bons et ce pour quoi ils sont moins bons, mais cela s’applique à toutes les équipes et pas seulement à la France ou à Mbappé. En fin de compte, il s’agit de défendre ensemble, en équipe», a-t-il assuré.