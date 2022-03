Ligue 1 : Kylian Mbappé joueur du mois de février

L'UNFP vient d'annoncer que Kylian Mbappé (23 ans) a remporté le trophée de joueur du mois de février en Ligue 1. Auteur de quatre réalisations en quatre apparitions en championnat le mois dernier, l'attaquant du Paris SG récolte 54% des suffrages.

Le champion du monde 2018, déjà lauréat en août, devance le Rennais Martin Terrier (30%) et le Marseillais Arkadiusz Milik (16%). C'est la 7e fois qu'il reçoit cette distinction depuis le début de sa carrière. Chapeau.

