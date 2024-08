Le Barça annonce le départ de Sergi Roberto

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Sergi Roberto ne prolongera pas le plaisir. N’entrant pas dans les plans nouvel entraîneur, Hansi Flick, pour la saison à venir alors que son prédécesseur sur le banc catalan Xavi était favorable à une prolongation, le latéral droit de 32 ans quitte son club formateur après 14 ans de bons et loyaux services au plus haut niveau (373 apparitions, 19 buts toutes compétitions confondues).

Tandis que le FC Barcelone a annoncé le départ de Sergi Roberto via une vidéo publiée sur son compte X, le principal concerné a souhaité adresser un dernier message aux supporters culers : «Culers, le moment est venu de vous dire merci à tous. Je pars fier. Fier d’avoir tout donné pendant 18 ans et d’avoir toujours placé les intérêts du club avant les miens. Je suis fier d’être devenu le capitaine du club de ma vie. Merci au staff, aux supporters d’avoir fait de mon parcours le meilleur possible. Visça Barça, toujours !»