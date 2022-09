Zlatan Ibrahimovic va jouer dans le prochain Astérix !

La suite après cette publicité

Après avoir conquis les Pays-Bas, l'Italie et la France dans sa carrière (avec à chaque fois un titre national dans ses bagages, Zlatan Ibrahimovic s'attaque à la Gaule. Alors que sa sortie est prévue le 1er février 2023 et sera le 5e film de la franchise hors animation, la saga Astérix revient avec L'Empire du Milieu. C'est le tout premier opus original au cinéma de la série cinématographique et on y retrouvera Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel, Jonathan Cohen, Marion Cotillard ou encore Audrey Lamy.

Certains invités prestigieux sont au casting comme Angèle, Bigflo et Oli, McFly et Carlito mais surtout Zlatan Ibrahimovic. L'attaquant suédois passé au Paris Saint-Germain et qui évolue désormais à l'AC Milan prendra les traits du personnage d'Antivirus, un militaire romain qui était incarné par Jean-Paul Rouve en 2002 dans Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre. Reste à voir, s'il réussira à "Zlataner", les deux héros issus du génie d'Albert Uderzo et de René Goscinny.