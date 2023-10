Jérôme Rothen s’insurge contre les joueurs qui veulent moins jouer

C’est la grande polémique du moment en Premier League. Alors que le nouveau système de temps additionnel rajoute beaucoup de temps de jeu aux joueurs d’outre-Manche, bon nombre d’entre eux se sont insurgés contre cette nouvelle réforme. Plusieurs joueurs de Liga, qui subissent le même traitement en Espagne, se sont également levés contre ces rencontres à rallonge. Ce vendredi, Jérôme Rothen a fustigé l’attitude de ces joueurs dans l’émission Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC : «Vous voulez moins de matchs? Eh bien vous allez toucher moins d’argent. Et ça, ça va poser problème à certains. C’est bien de rappeler que certains joueurs enchaînent les matchs, en sélection, en Coupe d’Europe… mais c’est bien aussi de rappeler le football d’antan, dont j’ai fait partie. Il y a 20 ans, si j’avais été titulaire indiscutable comme un Antoine Griezmann en équipe de France, j’aurais fait plus de matchs que lui. Le rythme infernal, ça fait des années que ça dure, on y a goûté et on ne s’est jamais plaint.»

Remonté contre les joueurs de la nouvelle génération, l’ancien milieu de terrain en a remis une couche et a même critiqué ouvertement Aurélien Tchouaméni : «Mais aujourd’hui, vu que les joueurs s’éparpillent partout… la fatigue, ce n’est pas que sur les matchs. D’habitude, je défends les joueurs. Mais là, je vais taper sur Aurélien Tchouaméni. Si tu te consacres juste à ton métier, tu es payé pour ça, pour être bon sur le terrain, te préparer…Les mecs s’embourgeoisent: à force d’être un titulaire indiscutable, il y a des matchs cacahuètes que tu n’as pas envie de jouer. L’accumulation des matchs est la même qu’il y a 20-30 ans. Les matchs durent encore 90 minutes. La fatigue dont il parle, c’est plus celle en dehors du terrain et des matchs. La récupération invisible qu’on pouvait faire, elle est importante.»