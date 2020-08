FC Barcelone : Eric Adibal sort du silence !

Plus qu'une défaite. Vendredi dernier, le FC Barcelone a été humilié en Ligue des Champions par le Bayern Munich. Un revers 8 à 2 qui n'est pas du tout passé du côté de l'écurie blaugrana. Depuis ce terrible fiasco, les têtes tombent les unes après les autres. Quique Setién (entraîneur) a été remercié. Puis, cela a été au tour d'Eric Abidal. Le Français occupait le rôle de secrétaire technique depuis quelques saisons, lui avait auparavant porté la tunique blaugrana entre 2007 et 2013. Sa mission au sein du Barça s'est arrêtée officiellement mardi 18 août.

«Accord trouvé concernant la rupture de contrat entre le Barça et Éric Abidal. Le Club exprime publiquement ses remerciements envers Éric Abidal pour son professionnalisme, son engagement, son implication et le traitement dont il a fait preuve envers la famille blaugrana. Le FC Barcelone et Éric Abidal ont trouvé un accord concernant la rupture du contrat les unissant. Le Club exprime publiquement ses remerciements envers Éric Abidal pour son professionnalisme, son engagement, son implication et le traitement dont il a fait preuve envers la famille blaugrana, et lui souhaite bonne chance pour le futur», pouvait-on lire sur le communiqué officiel.

Abidal fait ses adieux et son mea culpa

Discret depuis cette annonce, Abidal est finalement sorti du silence ce jeudi. Sur son compte Instagram, il a publié un long message en catalan où il a tenu à rétablir quelques vérités au passage. «Chers fans de Barcelone, je veux profiter de ces lignes pour vous dire au revoir. Je le fais avec la plus profonde gratitude car j'ai pu partager deux étapes importantes de ma vie. Une en tant que joueur et l'autre en tant que responsable du secrétariat technique du FC Barcelone (...) Ce deuxième adieu arrive après 2 ans au cours desquels j'ai essayé de travailler pour faire un meilleur Barça. Deux saisons intenses que j'ai terminées par choix. Bien que le conseil d'administration m'ait ratifié dans mon poste lundi dernier, j'ai démissionné mardi dernier et j'ai essayé ces deux dernières années d'apporter des changements que je croyais très importants pour l'avenir de la première équipe».

Puis il a enchaîné : «Malgré ma conviction et mon insistance, je n’ai pas réussi. C'est pourquoi je pense que le moment est venu de mettre fin à ma relation avec le club. Je tiens à signaler que j'ai renoncé à l'année de contrat que j'avais encore avec le F CBarcelone. Aujourd'hui, la situation du club est compliquée, mais je souhaite de tout mon cœur qu'elle puisse être surpassée et que les succès reviendront bientôt comme ce grand club le mérite. Merci éternellement à tous. Vive le Barça et vive la Catalogne. Eric Abidal» Un message d'adieu plus qu'un au revoir pour le Français, dont le bilan au sein de l'écurie catalane n'a pas été fameux.