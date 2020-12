Manchester City : accord entre Eric Garcia et le FC Barcelone

L'information provient d'Italie et de Sky. Le défenseur central espagnol Eric Garcia, 19 ans, va quitter Manchester City et rejoindre le FC Barcelone cet été. Chez les Citizens depuis 2017 et son départ de la Masia, le Barcelonais de naissance arrivera au terme de son bail en Angleterre en juin prochain. Après avoir refusé plusieurs offres de prolongation, il s'est mis d'accord avec le FC Barcelone sur un contrat de 5 ans. Il va donc revenir au club où il a grandi.

La suite après cette publicité

Ne manque plus qu'une signature. Et Sky explique que le Barça peut essayer d'anticiper la venue du joueur en janvier, mais qu'il devra dans ce cas négocier avec Manchester City. L'été dernier, le FC Barcelone avait offert 10 millions d'euros pour rapatrier Garcia de manière anticipée, mais Manchester City avait refusé. Les efforts de Pep Guardiola auront donc été vains. Le contrat d'Eric Garcia devrait donc être rendu officiel une fois nommé le nouveau président du club catalan.