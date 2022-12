CdM 2022 : la Croatie s'offre la petite finale contre le Maroc !

La suite après cette publicité

L'heure des retrouvailles. Après un match nul (0-0) à l'occasion de la première journée du groupe F, Croates et Marocains se retrouvaient pour la petite finale de ce Mondial 2022. Défaits par l'équipe de France aux portes de la finale, les Lions de l'Atlas avaient l'occasion de décrocher une historique troisième place et ainsi achever leur magnifique parcours de la plus belle des manières. Finalistes malheureux en 2018, les Vatreni, éliminés en demies par l'Argentine (3-0), pouvaient, quant à eux, confirmer une nouvelle épopée de haute volée. Alignés en 3-5-2 au Stade Khalifa International, les Croates de Luka Modric ne tardaient pas avant de se mettre en évidence.

Sur un coup franc de Majer, Perisic déviait de la tête pour Gvardiol qui ouvrait le score d'une superbe tête plongeante (1-0, 7e). Surpris d'entrée, les hommes de Walid Regragui, organisés en 4-3-3, répondaient dans la foulée. Opportuniste à la suite d'un coup de pied arrêté de Ziyech, Dari profitait d'une déviation malheureuse de Majer pour égaliser d'une tête piquée à bout portant (1-1, 9e). Après un début de match fou, les Croates prenaient le contrôle de la possession et se montraient, à nouveau, dangereux aux abords de la surface marocaine. Profitant d'un dégagement totalement manqué de Attiyat-Allah, Modric armait une puissance frappe mais voyait sa tentative être repoussée, en deux temps, par Bounou (24e).

Mislav Orsic délivre la Croatie !

Au fil des minutes, le Maroc s'enhardissait mais En-Nesyri, trouvé par Ziyech, ne parvenait pas à cadrer sa tête (37e). Un peu moins tranchante, la Croatie se réveillait juste avant la pause et reprenait l'avantage... Au terme d'une belle séquence collective, Mislav Orsic était servi et enchaînait d'une sublime frappe enroulée trompant le dernier rempart des Lions (2-1, 42e). Au retour des vestiaires, les hommes de Zlatko Dalic revenaient avec de très belles intentions offensives et Orsic se signalait encore. Sa frappe, déviée par le dos d'El Yamiq, finissait sa course dans le petit filet (47e). Progressivement, cette petite finale perdait en intensité et les Croates se contentaient de conserver leur avantage en bloquant les espaces.

Moins inspirés qu'à l'accoutumée, les coéquipiers d'Ounahi manquaient de justesse technique dans les 30 derniers mètres. Au duel avec Gvardiol, Amrabat était même tout proche de commettre l'irréparable dans sa propre surface mais l'arbitre de cette rencontre, Hail Al-Jassim, ne bronchait pas malgré la protestation croate (74e). A l'entrée du dernier quart d'heure, les Lions pensaient égaliser mais En-Nesyri, servi par Chair, butait sur Livakovic, décisif sur sa ligne (75e). Sérieux défensivement et toujours dangereux offensivement à l'image de cette dernière frappe de Kovacic (87e), les Croates ne tremblaient pas dans les ultimes instants de cette petite finale et décrochaient ainsi la troisième place du Mondial. Héroïque tout au long de la compétition, le Maroc, frustré en fin de rencontre, termine à la quatrième place.

