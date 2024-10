Man City : Kyle Walker en Arabie saoudite pour sauver son mariage ?

En difficulté cette saison avec Manchester City, Kyle Walker l’est également dans sa vie personnelle. En effet, le latéral droit de 34 ans est sur le point de divorcer de sa compagne, Annie Kilner. Cette procédure pourrait coûter très cher à l’international anglais, puisqu’il devrait se séparer de la moitié de ses biens, soit 27 millions d’euros.

Néanmoins, une seule solution pourrait s’offrir à Walker : un départ en Arabie saoudite. D’après une source pour le tabloïd anglais OK, l’ancien défenseur de Tottenham est en passe de rejoindre le Moyen-Orient à la fin de la saison. Sa femme et leurs enfants le rejoindront, si c’est le cas. Ils pensent tous les deux que cela pourrait être le nouveau départ dont ils ont besoin pour donner une nouvelle chance à leur mariage. Malgré le dépôt d’une demande de divorce, Kyle Walker et Annie Kilner vivent encore ensemble et elle n’est pas sûre de pouvoir aller jusqu’au bout de la procédure.