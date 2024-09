Le PSG contre-attaque face à Kylian Mbappé, Pep Guardiola met un coup de pression à Arsenal

Le PSG riposte face à Kylian Mbappé

Selon L’Equipe, le PSG a fait appel de la décision de la LFP, qui lui ordonnait de verser 55 millions d’euros à Kylian Mbappé pour des arriérés de salaires et de primes. Ce litige, qui oppose le club à l’attaquant, semble voué à durer. La commission juridique de la LFP avait demandé au PSG de payer avant-hier soir dernier délai, mais le PSG a répété qu’il ne paierait pas et a donc fait appel. L’appel, non suspensif, sera examiné par la commission paritaire nationale des recours de la Ligue, mais le PSG pourrait aussi envisager des négociations pour éviter un paiement immédiat. Dans le camp de Mbappé, il est possible de saisir l’UEFA ou le conseil de prud’hommes, ce qui pourrait entraîner des intérêts de retard significatifs. Sans un accord, ce conflit pourrait s’étendre sur plusieurs mois, voire des années.

Pep Guardiola prévient Arsenal

Manchester City affronte Arsenal dimanche à 17h30. Pep Guardiola tente d’influencer psychologiquement Arsenal avant la rencontre. Il a laissé entendre que le club de Londres pourrait être fatigué après son match contre l’Atalanta, alors que City a eu plus de repos. Guardiola reconnaît un léger avantage pour son équipe, mais souligne que cela s’est déjà produit dans le passé. Malgré cela, il s’attend à un défi de taille de la part d’Arsenal, qui s’améliore chaque saison et reste leur principal rival pour le titre. « Ils font beaucoup de bonnes choses – pressing haut, défense profonde, transitions. C’est une équipe complète, c’est pourquoi ils ont été nos plus grands rivaux. Chaque saison, ils deviennent plus forts », a déclaré le coach espagnol.

Bild évoque la longue traversée en enfer de Boniface, avant que ce joueur retrouve le niveau qu’il a aujourd’hui. Originaire d’une caserne nigériane, où son grand-père était militaire, il a découvert sa passion pour le football dans un environnement strict. Deux graves blessures au genou l’ont presque conduit à abandonner, notamment après la perte de sa mère. Il voulait mettre fin à sa carrière, et buvait beaucoup d’alcool. Ce n’est qu’avec le soutien de l’entraîneur Xabi Alonso, qui agit comme une figure paternelle, qu’il a retrouvé la motivation. Aujourd’hui, Boniface brille à Leverkusen.