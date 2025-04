BvB : la déclaration pleine d’amertume de Serhou Guirassy

La mission s’annonçait impossible pour le Borussia Dortmund, battu 4-0 à l’aller par le FC Barcelone, et en effet, le club allemand n’a pas réussi à faire son retard. Il n’a pas non plus démérité et l’a emporté 3-1, non sans avoir fait douter les Blaugranas. Serhou Guirassy est bien sûr l’homme de ce match grâce à son triplé. L’attaquant en profite même pour devenir le meilleur réalisateur de cette campagne de C1 avec 13 réalisations mais il retient surtout l’élimination.

«On y a cru jusqu’au bout. Je suis fier, parce que l’on a fait une belle rencontre je pense. Les supporters ont vu du beau jeu. Le 4-0 à Barcelone, c’était un peu trop à remonter, reconnaît le héros de la soirée sur Canal+. C’est très bien d’être meilleur buteur de la Ligue des champions, il y a des grands joueurs. Être premier, ça veut aussi dire que je suis un grand buteur, mais sans l’équipe, je ne peux pas faire tout seul, c’est dommage que la compétition s’arrête aujourd’hui.»