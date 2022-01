Ligue 1 : Lille surclasse Lorient, Montpellier chute face à Troyes

Milieu de semaine, mais de la Ligue 1 ! Effectivement, la LFP a profité de cette semaine libre de toute compétition nationale ou européenne pour placer trois matchs en retard. A commencer par ce Lille-Lorient, comptant pour la 20e journée, en raison de clusters de covid dans les deux équipes. Quelques heures après la présentation d'Hatem Ben Arfa en tant que neo-Lillois - il n'était logiquement pas sur la feuille de match - les Dogues ont largement fait le boulot en s'imposant sur le score de 3-1 face aux Bretons. Très vite, les locaux ont pris l'ascendant au score avec un but de Lihadji à la 10e minute. L'ancien de l'OM a profité d'une frappe repoussée de David repoussée par Nardi puis contrée par Pétrot pour expédier le cuir au fond.

Très vite, les Lillois allaient doubler la mise, un peu aidés par les Merlus. Sur une frappe de Yilmaz, Nardi détournait mais le ballon s'échouait sur Jenz qui, malheureux, mettait la balle dans ses filets (19e). La domination lilloise se poursuivait et Reinildo, de la tête, y allait de son premier but en France sur ce coup franc botté par Sanches (30e). Ultra-dominateurs, les hommes de Jocelyn Gourvennec continuaient de se créer des occasions, jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, Lorient commençait à attaquer un peu plus, mais pas de quoi déstabiliser le champion de France, avant ce but de Soumano dans le temps additionnel. Avec ce succès, Lille poursuit son ascension au classement et passe huitième, à quelques petits points des positions Ligue des Champions seulement ! Lorient reste barragiste.

Gameiro a frappé !

De son côté, Montpellier accueillait l'ESTAC pour ce match de la 20e journée également, reporté à l'époque. Suite à leur défaite à Strasbourg le week-end dernier après une belle série de victoires, les Montpelliérains ont enchaîné sur une nouvelle contre-performance (défaite 1-0). Il faut dire que les coéquipiers de Téji Savanier ont eu du mal à manœuvrer leur rival du jour, assez bien en place devant sa surface. Et ça allait encore plus se compliquer avec l'expulsion du meneur de jeu pailladin peu après l'heure de jeu. De quoi calmer les ambitions offensives de l'équipe d'Olivier Dall'Oglio... Puis, ce qui devait arriver arriva... Chavalerin enchaînait sur une superbe volée, imparable, après un service de Rodrigues (74e). Une nouvelle défaite qui empêche toujours le MHSC, neuvième désormais, de monter dans le wagon européen. L'ESTAC respire en bas de tableau, surtout avec les défaites clermontoises et lorientaises, et se hisse à la quinzième marche du classement.

Enfin, pour le compte de la 19e journée de championnat cette fois, Clermont se déplaçait du côté de Strasbourg. Sur une excellente dynamique, les Alsaciens ont ajouté une nouvelle victoire à leur bilan comptable (2-0). Dominateurs tout au long de la première période, les visiteurs ont dû attendre la 44e minute pour que Gameiro, d'un joli piqué, fasse trembler les filets (44e). En deuxième période, le Racing continuait de dominer, avec un Gameiro très dangereux dans les derniers mètres notamment. Mais c'est un Clermontois - Hountoundji - qui marquera le deuxième but alsacien, contre son camp à la 77e. Les trois points en poche, Strasbourg se hisse à la quatrième place. Clermont est dix-septième.