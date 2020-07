La somme réclamée par l'OM à Ajroudi et Boudjellal

Il y a deux jours, l'OM décidait de siffler la fin de récréation en annonçant la mise en route d'une procédure judiciaire à l'encontre du duo Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal. Ces deux hommes ont publiquement affirmé à maintes reprises vouloir racheter l'Olympique de Marseille, n'hésitant pas à appuyer sur les problèmes financiers supposés du club.

Comme le révèle La Provence, l'OM réclame pas moins de 500 000 euros au tandem en guise de dommages et intérêts, dans ce qui est considéré par la direction actuelle comme une tentative de déstabilisation. Mourad Boudjellal a lui déjà évoqué l'attaque judiciaire à son encontre ce jeudi matin et devrait communiquer à nouveau plus tard dans la journée.