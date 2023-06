Le Toulouse FC annonce la signature d’Ibrahim Cissoko

Le Toulouse FC continue non seulement son travail de recrutement à travers la data mais confirme son appréciation pour le football néerlandais. En effet, le club occitan, vainqueur de la Coupe de France et donc participant de la prochaine édition de la Ligue Europa, vient d’annoncer un accord de principe pour l’arrivée de l’ailier batave Ibrahim Cissoko (20 ans), libre de tout contrat cet été en provenance du NEC Nimègue. «Le TéFéCé est ravi d’enregistrer l’arrivée prochaine d’Ibrahim au sein de son effectif, certain qu’il contribuera à atteindre les beaux objectifs qui attendent les Violets cette saison !», peut-on lire dans le communiqué du TFC.

«Je suis très heureux, après avoir joué à Nijmegen, c’est un grand pas pour moi de venir à Toulouse, je suis vraiment très content. Je suis ailier, mais je peux aussi jouer au poste de numéro 10 où je me débrouille bien. J’ai vraiment envie de marquer pour le TéFéCé. Je sais qu’il y a d’autres joueurs néerlandais dans l’équipe, Zakaria Aboukhlal, Thijs Dallinga, donc j’espère que j’aurai une bonne relation avec eux. Je vais tout donner pour pouvoir marquer le plus de buts possible et faire une bonne saison avec Toulouse, j’étais à la finale de la Coupe de France, c’était un beau match, et une victoire facile !», a déclaré l’ailier de 20 ans au média officiel du club.

