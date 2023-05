Newcastle prépare un mercato cinq étoiles

La suite après cette publicité

Ils l’ont fait. Hier soir, Newcastle a composté son billet pour la prochaine édition de la Ligue des Champions suite à son match nul face à Leicester (0-0). Une belle récompense pour les Magpies, qui ont réalisé une belle saison (70 points). Les Toons, qui finiront cet exercice dimanche avec un déplacement à Chelsea, vont savourer. Puis, il sera temps de profiter de quelques jours de vacances. Ce qui ne sera pas le cas des dirigeants, qui s’activent déjà en coulisses afin de bâtir une équipe compétitive et capable de faire bonne figure en C1.

Les Toons veulent du lourd

Récemment, les médias anglais expliquaient d’ailleurs qu’Eddie Howe avait demandé au moins trois renforts à sa direction. Il espère donc avoir un défenseur central, un milieu de terrain et un ailier plutôt à droite. Un autre élément offensif pourrait aussi débarquer. Et Newcastle, qui ne manquera pas de moyens, a déjà plusieurs pistes prestigieuses en tête. Pour renforcer son secteur défensif, l’écurie de Premier League a sondé Andreas Christensen (27 ans) assure Sport. Arrivé libre au Barça il y a un an, l’ancien de Chelsea, dont la valeur est estimée à 30 M€ selon transfermarkt, est courtisé.

Si les Culés ne sont pas vendeurs, ils le deviendront peut-être, eux qui ont besoin de liquidités. Et l’argent ne sera pas un problème pour les riches propriétaires saoudiens de Newcastle. Au milieu de terrain, les Toons ont une liste de cibles plus importante. En fin de contrat à la Juventus, Adrien Rabiot (28 ans) est dans le viseur. Mais le Français, qui discute toujours avec Manchester United, n’exclut pas de rester à Turin. Autre joueur qui plaît : Marcelo Brozovic (30 ans). Le Croate de l’Inter a un profil qu’Eddie Howe adore. Mais il faudra devancer la concurrence, puisque le Barça, Liverpool et l’Atlético y pensent.

De gros coups à faire

Pour y parvenir, une offre de 31 M€ aurait déjà été formulée de la part des Toons. Gabri Veiga (Celta Vigo) ou encore Amadou Haïdara (Leipzig) ont été approchés. Selon nos informations, Newcastle s’est aussi renseigné pour Lovro Majer (Rennes). Du très beau monde donc. En ce qui concerne les ailiers, Raphinha (FC Barcelone) est très apprécié. Le Brésilien, qui présente l’avantage de bien connaître la Premier League depuis son passage à Leeds, ne sera pas retenu par le Barça. Il faut dire que les Magpies sont prêts à lâcher 80 M€ pour le recruter. Sky Germany cite la piste Moussa Diaby. Si le dossier n’a pas vraiment avancé, le joueur de Leverkusen intéresse toujours NUFC, qui devra mettre entre 70 et 80 M€ pour le recruter.

Newcastle pense aussi à Dominik Szoboszlai (22 ans). Sous contrat jusqu’en 2026 à Leipzig, le Hongrois dispose d’une clause libératoire fixée à 70 M€. Et les Allemands ne comptent pas le vendre pour moins. Selon nos informations, les Anglais ont aussi un œil sur Elye Wahi (MHSC), pour renforcer le secteur offensif. Enfin, les pensionnaires de St James’ Park pourraient aussi faire des folies pour attirer une superstar capable de faire entrer le club dans une autre dimension. Cristiano Ronaldo, qui voudrait quitter Al Nassr, est courtisé depuis longtemps. Même chose pour Neymar Jr, qui est aussi suivi par Chelsea et Manchester United, comme révélé en exclusivité sur notre site. L’été s’annonce agité à Newcastle !