Lens refuse une offre pour Facundo Medina

Décidément, le Fenerbahçe aime beaucoup le RC Lens et plus particulièrement ses défenseurs. Après avoir tenté en vain sa chance pour récupérer Kevin Danso avec une offre de 16 M€, le club coaché par José Mourinho est revenu à la charge auprès du club artésien, cette fois-ci pour Facundo Medina.

Le défenseur international argentin de 25 ans (4 sélections) est lui aussi un cadre de Lens depuis son arrivée au club durant l’été 2020 en provenance de Talleres Cordoba. Pilier de l’équipe de Will Still, Medina a été approché par le club stambouliote mais comme pour le roc défensif autrichien, Lens a décidé de repousser l’offre. Facundo Medina est jugé intransférable et ne devrait pas partir cet hiver.