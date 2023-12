Arsenal - West Ham : les compositions sont tombées

Les Gunners veulent conserver leur trône de leader. Dépassé par Liverpool cette semaine, Arsenal a l’occasion de reprendre les commandes de Premier League au cours de la réception de West Ham dans le cadre de la 19e journée (un match à suivre en direct commenté sur FM à partir de 21h15). Les Hammers peuvent de leur côté retrouver le top 6 en cas de résultat positif.

Privé d’Havertz, suspendu, Arteta présente un 4-3-3 où White et Zinchenko restent dans les couloirs défensifs, tandis que Saliba et Gabriel sont dans l’axe. Rice, Odegaard et Trossard forment l’entrejeu, derrière la ligne Saka-Jesus-Martinelli. En face, Ogbonna et Mavropanos sont en charnière centrale. Soucek, Alvarez et Ward-Prowse enchaînent au milieu de terrain tandis que Kudus et Paqueta accompagnent Bowen sur le front offensif.

Les compositions :

Arsenal : Raya - White, Saliba, Gabriel, Zinchenko - Rice, Odegaard, Trossard - Saka, Jesus, Martinelli.

West Ham : Areola - Coufal, Ogbonna, Mavropanos, Emerson - Soucek, Alvarez, Ward-Prowse - Kudus, Bowen, Paqueta.