Swansea présente son tout nouveau logo !

Après une nouvelle saison passée en deuxième division anglaise, Swansea vient de faire une annonce importante mais contrairement à ce que certains supporters auraient pu penser, il ne s'agit pas de mercato et d'arrivées de renforts pour retrouver la Premier League. Le club vient tout simplement de révéler son nouveau blason qui comprend un clin d’œil à l’une des plus grandes réalisations de ses 109 ans d’histoire.

🦢 𝐁𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐮𝐝 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐚 𝗝𝗔𝗖𝗞 🦢



We are excited to reveal a new club crest for the 2021-22 campaign, which is inspired by the 40th anniversary of the Swans’ first-ever promotion to the top-flight in 1981.



👉 https://t.co/lC2tKwDHvE pic.twitter.com/4YtZSs0wR2