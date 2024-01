L’OL et l’OM sur un milieu argentin

Carlos Alcaraz n’est pas qu’une star du tennis, mais aussi un joueur argentin très prometteur qui évolue à Southampton. Seulement, le joueur formé au Racing de Avellaneda n’est pas totalement titulaire, puisqu’il a démarré 13 des 23 matchs qu’il a disputés en Championship, et il pourrait changer d’airs cet été selon AS. Nottingham Forest s’est par exemple sérieusement positionné, mais il y a deux clubs de Ligue 1 qui sont sur le coup.

Ce sont l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, et les Rhodaniens seraient devant les Marseillais dans ce dossier. Petit problème tout de même, le joueur souhaite en priorité revenir en Premier League. Pablo Longoria et John Textor vont donc se montrer convaincants pour séduire l’international espoirs argentin (3 sélections).