Benfica : Jorge Jesus, par ici la sortie ?

La suite après cette publicité

Il y a certaines défaites qui font plus mal que d'autres, et Jorge Jesus est en train de le comprendre. Opposé au FC Porto jeudi soir en huitième de finale de la Coupe du Portugal, Benfica a sombré face à son rival en s'inclinant lourdement sur le score de 3-0. Une défaite, et donc une élimination, qui a beaucoup fait parler au Portugal, surtout quelques jours après une autre désillusion. Quelques jours auparavant, le 3 décembre, les Águias ont également été battu par le Sporting CP (1-3), cette fois-ci à la maison et en Liga Portugal Bwin.

Résultat, aujourd'hui, le SLB se retrouve troisième du Championnat avec quatre points de retard sur le SCP et le FCP. Mais ces deux défaites ont clairement fragilisé le coach de cette équipe lisboète, Jorge Jesus, qui a tout de même obtenu une qualification avec ses joueurs pour les 8es de finale de Ligue des Champions. Ce samedi matin, le média local O Jogo écrit en effet que «le manque d'alchimie entre les joueurs et l'équipe technique est reconnu en interne», et les deux revers mentionnés plus haut n'ont rien arrangé. Mais ce n'est pas tout.

Une réunion avec Flamengo qui ne passe pas

Le quotidien affirme également que la direction de Benfica n'a pas vraiment apprécié que des représentants de Flamengo, son ancien club, viennent directement au Portugal pour tenter de recruter le technicien âgé de 67 ans, même si le président Rui Costa semblait être au courant. O Jogo explique par exemple que Jorge Jesus aurait pu mieux gérer l'affaire en faisant une réunion plus tard. Tous ces éléments ont donc rendu l'ambiance bien spéciale du côté de l'Estádio da Luz, alors qu'un autre choc contre le FC Porto se jouera le 30 décembre (22h) en Championnat.

Du coup, Jorge Jesus est plus que jamais sur un siège éjectable mais un licenciement ne peut pas se faire comme ça. Et toujours d'après O Jogo, les dirigeants espèrent tout simplement en interne que l'ancien technicien d'Al-Hilal notamment quitte lui même son poste prochainement. Sauf retournement de situation de dernière minute, Benfica devrait avoir toujours le même coach jeudi soir, mais certains ne diraient pas non à un changement soudain dans les prochaines heures...