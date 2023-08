OM - Panathinaïkos : les Marseillais sont fous de rage contre l’arbitrage !

L’Olympique de Marseille a vécu un scénario cauchemar mardi soir. Bien supérieurs à leur rival du soir dans le jeu, du moins si on se fie au nombre d’occasions, les Marseillais ont vu leur adversaire recoller au score en toute fin de temps additionnel, sur penalty. Puis, les Grecs se sont imposés lors de la séance de tirs au but. Un duel marqué par certaines décisions arbitrales considérées comme litigieuses par les Phocéens.

Il y a notamment un but annulé à Ismaïla Sarr en début de deuxième période, un possible pénalty non accordé à Mattéo Guendouzi en fin de partie, puis, un penalty accordé à l’écurie grecque qui a permis au club d’Athènes d’égaliser puis de se qualifier alors que les Marseillais fêtaient déjà la qualification. Enfin, en prolongations, un but annulé à Vitinha pour un hors-jeu millimétrique de Sarr. Et c’est sans compter sur certaines décisions polémiques lors du match aller. De quoi susciter de vives réactions côté olympien.

Des décisions litigieuses

« On se fait rejoindre sur un penalty très cruel, très discutable. Pour moi ce qui est inexplicable, c’est la dernière action, un simple choc entre deux joueurs, et une minute après un penalty qui est sifflé, pour moi ça n’a pas de logique », a ainsi lancé Marcelino, l’entraîneur marseillais. « On a subi des décisions un peu limite, qu’on ne partage pas. Je ne sais pas si vous avez vu le pénalty de Mattéo… Mais on ne va pas entrer là-dedans », a de son côté expliqué Pablo Longoria.

Sur les réseaux sociaux, les supporters marseillais ont également affiché leur mécontentement avec bon nombre de décisions de l’arbitre britannique. « Que dire : Les joueurs ont fait le taff mais Longoria non. Quand tu te fais casser le cul au match aller par l’arbitre tu fais en sorte que ça n’arrive pas au match retour. Président de l’OM ce n’est pas QUE recruter et vendre des joueurs », a part exemple lancé Stéphane Tapie, fils de Bernard, avec un taquet pour Longoria au passage. Une élimination dont les Phocéens vont avoir du mal à se remettre…