RC Lens-Séville FC | Streaming : comment regarder le match en direct

Un dernier match en forme d’adieu. Ce mardi soir sous les coups de 18h45, le RC Lens va disputer son ultime match de Ligue des Champions de la saison. Après avoir débuté idéalement sa campagne européenne avec un nul à Séville (1-1) et une victoire historique face à Arsenal (2-1), les Sang et Or ont perdu pied face face au PSV (1-1 et 0-1) et surtout face à Arsenal en se faisant littéralement pulvériser à l’Emirates Stadium 6-0. Dès lors, face à une équipe de Séville au fond du trou et seulement 16e de Liga, le club artésien obtiendra son ticket pour la Ligue Europa en cas de victoire face au club andalou. Un succès face à Séville lui permettra de terminer 3e du groupe B et d’être reversé en C3.

Il va donc falloir remporter cette ultime rencontre pour y parvenir. Ainsi, le technicien artésien Franck Haise alignera son 3-4-3 et devra faire face avec l’absence remarquée de Deiver Machado, blessé plusieurs mois. Le capitaine Brice Samba gardera les buts. Devant lui, un trio classique Gradit-Danso-Medina. Frankowski sera aligné à droite en piston avec Ruben Aguilar de l’autre côté. Le duo Mendy-Abdul Samed sera à la récupération. Devant, Haise fera confiance au trio Sotoca-Wahi-Fulgini. Lens qui reste sur trois succès consécutifs ne devra pas se rater et pourra compter sur un Elye Wahi décevant en ligue 1, mais tranchant en Champions League. En face, le Séville FC de Sergio Ramos arrive à Bollaert en pleine crise et surtout privé de nombreux titulaires.

Battu à Majorque, le club andalou va devoir se passer de Lucas Ocampos suspendu et de Dodi Lukebakio, la principale menace offensive de l’équipe qui s’est rajoutée à la longue liste des absences, Tanguy Kouassi, Loïc Badé, Éric Lamela ou Mariano Diaz en tête. Un vrai casse-tête pour le nouvel entraîneur andalou Diego Alonso dont le bilan est catastrophique (5 nuls et 5 défaites toutes compétitions confondues). En cas de victoire, Le RC Lens verrait le printemps européen et c’est une bonne raison de ne pas rater ce match dans un match qui sera à guichets fermés une fois de plus, mais qui se déroulera sans les supporters sévillans qui sont interdits de stade par Gerald Darmanin.

Regarder le match de foot RC Lens-Seville FC en streaming

Comment regarder le streaming Lens-Seville ce soir en HD ?

