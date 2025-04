FC Barcelone : Ansu Fati aurait pu signer au Besiktas cet hiver

Le destin d’Ansu Fati aurait pu prendre un tout autre tournant cet hiver. En manque de temps de jeu et toujours miné par les blessures, l’attaquant du FC Barcelone était tout proche de s’engager avec le Besiktas lors du mercato de janvier. Un transfert quasiment bouclé selon le président du club turc, Serdal Adalı, qui a confirmé à la presse turque avoir trouvé un accord avec le Barça, avec l’aval du joueur et de son entourage. Mais l’élimination du Besiktas en Ligue Europa a fait capoter l’opération à la dernière minute : « mon intention était de faire venir Fati à Istanbul. Nous étions même parvenus à un accord avec le Barça pour son transfert. Cependant, le soir de l’élimination, on nous a informés qu’il ne viendrait finalement pas » a-t-il dévoilé.

De son côté, Sport révèle qu’en coulisses, Hansi Flick aurait même conseillé à Ansu Fati d’accepter un départ vers un club où il aurait un rôle central, pour mieux relancer sa carrière. Le joueur formé à la Masia, toujours sous contrat jusqu’en 2027, ne compte d’ailleurs pas rester en Catalogne à l’issue de la saison. Il a demandé à son agent Jorge Mendes de lui trouver un point de chute définitif, sans passer par un nouveau prêt. Le Barça, de son côté, espère éviter un départ libre ou une rupture coûteuse.