Ligue des Champions : Carlo Ancelotti met en garde le Real Madrid

Le Real Madrid l’a fait, encore une fois. Comme souvent, la Casa Blanca a été menée, deux fois, et malmenée sur la pelouse de Manchester City avant de s’imposer 3-2. Malgré le penalty d’Haaland à dix minutes du terme, les Madrilènes ont profité des errances défensives de leurs adversaires pour renverser la tendance. Il y a d’abord eu ce dégagement d’Ederson, que Brahim Diaz a transformé en but (86e), puis cette incompréhension entre Kovavic et Lewis pour le but de Bellingham dans les arrêts de jeu.

La suite après cette publicité

«Je crois que le match a été très bon du début à la fin. On a mérité de gagner. Ça a été un match difficile mais on a bien défendu et on a été dangereux tout le match en attaque» réagit Carlo Ancelotti sur Canal+ à la fin de la rencontre. Son équipe a pourtant souffert à certains moments dans ce match, notamment durant la dernière demi-heure de la première mi-temps où les occasions cityzens se sont enchaînées, après l’ouverture du score signée Haaland (19e), déjà. Il a fallu revenir avec d’autres intentions.

Ancelotti «Mbappé a été très bon»

«Il y a eu deux ou trois situations quand on a voulu sortir de derrière où on n’a pas bien fait. On a réglé des choses au milieu mais on a très bien travaillé, aussi au niveau offensif», poursuit le coach italien. Il peut effectivement se targuer de voir ses attaquants d’être au rendez-vous des grands matchs, malgré un réalisme pas toujours efficient. Il a d’ailleurs fallu plusieurs occasions avant de voir Kylian Mbappé, mais aussi Vinicius Junior, Rodrygo et Bellingham réussir à battre Ederson.

La suite après cette publicité

«Mbappé ? Oui je suis content, il a été très bon, lui, Rodrygo, Bellingham, ils ont été très dangereux et en plus ils ont beaucoup aidé l’équipe. Ils se sont sacrifiés. Kylian a beaucoup travaillé au niveau défensif et en plus il marque.» Le vainqueur en titre de la compétition aura donc un avantage certain dans une semaine au Santiago Bernabéu face à une équipe en grand manque de confiance. Il n’y a pourtant pas de quoi fanfaronner pour Ancelotti. «City reste une équipe très dangereuse. Ça a été un match très disputé et ça le sera encore au retour.»