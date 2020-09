L2 : Toulouse évite la défaite sur le fil contre Clermont

Pour le compte de cette 4e journée de Ligue 2, Clermont accueillait sur sa pelouse une équipe de Toulouse sans aucune victoire depuis le début de l'exercice. En cas de victoire, les Clermontois pouvaient provisoirement être le nouveau dauphin du Paris FC au classement. À l'inverse, les hommes de Patrice Garande espéraient une première victoire pour ainsi lancer leur saison et ne pas s'engouffrer dans les profondeurs du classement. Mais ces derniers n'entamaient guère bien cette rencontre. Dès la 10e minute de jeu, les Toulousains malchanceux, voyaient leur attaquant Issouf Bayo dévier le cuir dans ses propres filets sur ce cornet rentrant. Une première période compliquée pour des Toulousains attentistes qui rentraient aux vestiaires menés au score (1-0).

Bien plus déterminé à obtenir un premier match référence dans ce second acte, le TFC poussait et se créait quelques bonnes occasions, en vain. Mais la détermination finissait par payer. À deux minutes du coup de sifflet final, le tout jeune attaquant Janis Antiste déclenchait une frappe aux abords de la surface. Déviée par un défenseur adverse, celle-ci finissait sa course dans le fond des filets et permettait au TFC d'obtenir son second point cette saison (1-1). Si ils n'ont pas perdu, les hommes de Patrice Garande ne gagnent toujours pas et sont 15e au classement.