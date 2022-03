LdC, PSG : Neymar se fiche de sa malédiction

Voilà désormais neuf matches que Neymar (30 ans) n'a plus trouvé la faille en Ligue des Champions. Une statistique décevante dont le Brésilien du Paris SG n'a absolument rien à faire comme il l'a confié au micro de TNT Sports Brasil, à quelques heures du choc contre le Real Madrid (8e de finale retour de C1). «Gagner le match, c’est le plus important. Les statistiques, on en parle beaucoup ces dernières années. Le football a évolué d’une certaine manière, comme l’a récemment dit Guardiola me semble-t-il, et je suis d’accord avec lui, où on juge un joueur sur son nombre de buts ou de passes décisives plutôt que sur ce qu’il produit pour l’équipe et pour le football», a-t-il d'abord répondu avant de poursuivre.

«On a une grande équipe, je n’ai jamais été égoïste, je joue toujours pour mon équipe, je donne toujours tout pour mes partenaires. Peu importe si je ne marque pas ou ne délivre pas de passe décisive, je veux gagner, je suis né pour ça, je suis né pour gagner. Mercredi, si je ne marque pas une fois encore en Ligue des Champions, je m’en fiche. Je veux partir d’ici avec une victoire, avec la qualification, c’est le plus important», a lancé la star de la Seleção. Le message est passé.

