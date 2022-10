La déclaration d'amour d'Alexis Sanchez à l'OM

La suite après cette publicité

Depuis sa présentation, Alexis Sanchez n'était pas passé devant les médias. Mais, grand match oblige, le Chilien était présent en conférence de presse d'avant-match OM-Tottenham, ce lundi, en milieu de journée. L'attaquant, homme le plus prolifique, jusqu'ici, de l'Olympique de Marseille cette saison (2 buts en C1, 4 en L1), a surtout dit tout le bien qu'il pensait de son nouveau club.

« Je suis là pour marquer l'histoire du club, mes coéquipiers aussi. Ça fait trois-quatre mois que je suis arrivé, je ne connais pas beaucoup. C'est une belle ville et j'adore l'ambiance de ce stade. Quand on entend les supporters, on a envie de jouer pour eux et de gagner pour eux, donc ça te booste. Je suis content ici, les supporters sont formidables, je ne peux pas sortir de chez moi, je me fais tout de suite arrêter. L'amour des supporters est très fort, c'est aussi pour ça que je suis là », a-t-il concédé.

Il sait ce qu'il peut apporter

Homme de peu de mots, l'ancien attaquant de l'Inter Milan et d'Arsenal a esquivé lorsque nous lui avons posé la question sur sa position préférentielle. Est-il plus à l'aise, peut-il être plus efficace en soutien d'un attaquant de pointe ? Il renvoie, tout sourire, vers son coach assis à sa droite. En revanche, quand il lui est demandé ce qu'il pouvait apporter, il se montre plus bavard.

« Je pense que mon expérience dans cette compétition, ça m'aide à prendre les choses tranquillement. La concentration, chacun l'appréhende comme il peut, mais je suis aussi là pour apporter cela », détaille-t-il. Une chose est certaine, ce mardi, contre Tottenham, l'OM aura bien besoin de lui pour apporter une victoire. Résultat synonyme de qualification pour les huitièmes de la C1.

Pour cette sixième journée de Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 150 € avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 150€ sur une victoire 1-0 face à Tottenham pour tenter de remporter 1 530 € (cote à 10,20). (cotes soumises à variation)

Suivez la rencontre OM - TOTTENHAM en Ligue des Champions. Cliquez ici pour vous abonner à RMC Sport et accéder au match.