Coupe de France : Monaco se qualifie sans briller à Orléans, Toulouse élimine Angers aux tirs au but

Ce week-end, le football français délaisse la Ligue 1 et la Ligue 2 pour laisser place aux 16es de Coupe de France. Une semaine après avoir été balayée par l’OL à domicile (1-3), l’AS Monaco avait à cœur de retrouver de la confiance sur la pelouse de l’US Orléans (National). Pour cette rencontre, Sébastien Pocognoli devait compter sur un groupe réduit avec 12 absents au compteur, avec notamment Fati, Mawissa, Hradecky, Pogba, Minamino, Vanderson ou encore Salisu. Le technicien belge pouvait toutefois compter sur un retour de taille en défense : celui d’Eric Dier, qui n’avait plus porté le maillot monégasque depuis le 5 octobre dernier contre Nice.

Face à des supporters en colère et qui avaient des messages à faire passer, les joueurs du club de la Principauté se savaient attendus. Longtemps bousculée par des Orléanais, l’ASM a finalement pris l’avantage sur un but de Balogun (27e, 0-1), bien lancé dans la profondeur par Zakaria. Mais pas de quoi décourager les locaux qui ont évolué en supériorité numérique, après l’expulsion de Stanis Idumbo pour une semelle sur Mouton (43e). En grande souffrance durant la globalité de la rencontre (seulement 39% de possession), Monaco a su résister avant de porter le coup fatal grâce à George Ilenikhena, par deux fois (88e, 90e). El Khoumisiti réduisait tout de même l’écart en fin de match (90e+6, 1-3). Sans briller, loin de là, l’ASM a composté son ticket pour les 8es de finale de la compétition.

Troyes prend le meilleur sur Bastia, Montreuil sort la tête haute contre Amiens

Au même moment, Toulouse était au Stade Raymond Kopa pour affronter Angers. Sans Sidiki Chérif, absent de la feuille de match, les Angevins ont longtemps couru après le score suite au but de Santiago Hidalgo (47e, 0-1). Mais les hommes d’Alexandre Dujeux sont finalement revenus au score dans le temps additionnel, sur un penalty d’Amine Sbai (90e+1, 1-1). Les deux pensionnaires de Ligue 1 se sont finalement départagés lors de la série de tirs au but. Une séance qui a tourné en faveur des hommes de Martinez Novel, qui se sont imposés 6 tirs à 5. Également au programme de ce multiplex, une affiche 100 % Ligue 2 entre Bastia, dernier, et Troyes, leader. Une rencontre qui a logiquement tourné en faveur de l’ESTAC, porté par Renaud Ripart (30e, 0-1) et aidé par l’expulsion de Juan Guevara, auteur d’un second carton jaune (52e). Tawfik Bentayeb, peu de temps après son entrée en jeu, scellait la qualification des Troyens (86e, 0-2).

Enfin, Montreuil (Régional 1) a livré une immense bataille face à Amiens (L2), au Stade Auguste-Delaune (Bobigny). Le Petit Poucet a même surpris le club amiénois sur cette ouverture du score express d’Anthony Adel (1er, 1-0). Mais les pensionnaires de Ligue 2 n’ont pas tremblé et ont mis cinq minutes pour renverser la rencontre, grâce à Rafii (8e, 1-1) et Dimi (13e, 1-2). Averlant réalisait ensuite le break (29e, 1-3), avant que Lutin ne corse l’addition au retour des vestiaires (46e, 1-4). Mais les Montreuillois n’ont pas abdiqué, à l’image d’Idris Kadded (48e, 2-4). Un but qui n’a pas suffi pour se qualifier, malgré une belle prestation des joueurs de Seine-Saint-Denis.

Les résultats de ce multiplex de 15h30 :

Orléans (National) 1 - 3 Monaco : Fahd El Khoumisiti (90e+6) / Folarin Balogun (27e), George Ilenikhena (88e)

Angers 1 - 1 (5-6 t.a.b) Toulouse : Amine Sbai (90e+1) / Santiago Hidalgo (47e)

Bastia (L2) 0 - 2 Troyes (L2) : Renaud Ripart (30e), Tawfik Bentayeb (86e)

Montreuil (R1) 2 - 4 Amiens (L2) : Anthony Adel (1er), Idris Kadded (48e) / Yanis Rafii (8e), Yvan Ikia DImi (13e), Teddy Averlant (29e), Rayan Lutin (46e)