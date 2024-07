Manchester City a trouvé le successeur de Kevin De Bruyne !

«L’Arabie saoudite ? À mon âge, il faut être ouvert à tout. Vous parlez de sommes d’argent incroyables à la fin de ma carrière, il faut y penser. Pour ma femme, une aventure exotique est une bonne chose. Je dois penser à mon avenir. Si je joue en Arabie Saoudite pendant deux ans, je peux gagner une somme incroyable». Voici ce que déclarait récemment Kevin De Bruyne, interrogé sur son avenir. Plus qu’une pensée traversant son esprit, l’international belge (105 sélections, 28 buts) semble, aujourd’hui, avoir tranché pour son avenir. Dernièrement, SPORT révélait, à ce titre, que le milieu de terrain de 33 ans avait, en effet, accepté de rejoindre le Moyen-Orient cet été et serait tombé d’accord avec Al-Ittihad.

La suite après cette publicité

De Bruyne vers la sortie…

Cinquième de Saudi Pro League lors du dernier exercice, le club basé à Djeddah frapperait alors un gros coup et s’offrirait une première recrue prestigieuse après le départ de Marcelo Gallardo. Pour cela, la formation saoudienne, désormais entraînée par Laurent Blanc, doit trouver un terrain d’entente avec Manchester City, qui ne serait pas contre un départ du joueur de 33 ans arrivé à l’été 2015 en provenance du VfL Wolfsburg. Et si aucune révélation n’a depuis été faite sur l’évolution des négociations entre les deux formations, les Skyblues réfléchissent d’ores et déjà à l’avenir.

À lire

Eddie Howe ne veut pas quitter Newcastle mais…

Dans cette optique, le Daily Star affirme, ce dimanche, que le club mancunien cherche à renforcer le milieu de terrain pour accompagner Rodri, auteur d’un Euro 2024 étincelant. Toujours d’après les indiscrétions du média britannique, relayées par Mundo Deportivo, la direction des Citizens a même ciblé le successeur annoncé de Kevin De Bruyne. Son nom ? Bruno Guimarães. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec Newcaslte, le Brésilien de 26 ans plaît particulièrement à Pep Guardiola, qui aimerait donc profiter des qualités techniques et athlétiques du natif de Rio de Janeiro dans les mois à venir. Un dossier qui s’avère, malgré tout, complexe.

La suite après cette publicité

City veut inclure deux joueurs pour récupérer Bruno Guimarães

«Je pense qu’ils seront là la saison prochaine. Je prévois qu’ils seront là, qu’ils fassent partie de l’équipe. Nous cherchons à construire un groupe et une équipe vraiment performante et pour ce faire, nous ne voulons pas vendre nos meilleurs joueurs», avait d’ailleurs avoué Eddie Howe au sujet de Bruno Guimaraes et Alexander Isak. Une sortie médiatique qui ne calme cependant pas les ardeurs mancuniennes. Dès lors, le champion d’Angleterre en titre réfléchit actuellement à la meilleure formule pour attirer l’international brésilien (26 sélections, 1 but), à l’heure où les Magpies demanderaient pas moins de 100 millions d’euros en cas de départ.

Un montant jugé excessif par Manchester City pour un joueur aujourd’hui estimé à 85 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Ainsi, les hautes sphères de City souhaiteraient inclure deux jeunes joueurs de l’effectif pour faire baisser la somme finale. Le premier cité n’est autre que Rico Lewis, latéral droit de 19 ans. Outre le natif de Bury, les Skyblues aimeraient, par ailleurs, proposer l’ailier droit de 21 ans, Oscar Bobb, dans l’opération. Le média précise, en revanche, que les deux hommes, jugés comme deux très grands espoirs du football anglais, seraient prêtés et non définitivement cédés. Reste désormais à savoir si Newcaslte pourrait accepter une telle offre…