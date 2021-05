FC Barcelone : Ronald Koeman pas inquiet pour son avenir

La suite après cette publicité

Malgré un contrat qui court jusqu'en juin 2022, Ronald Koeman n'est pas assuré de rester au FC Barcelone cet été. Avec pour le moment seulement la Copa del Rey dans la poche cette saison, le technicien néerlandais n'a pas forcément rempli sa mission et le titre en Liga semble compromis. L'avenir du Néerlandais est donc au coeur de l'actualité en Espagne et ce dernier a même eu une réunion avec son président Joan Laporta dans la semaine. En conférence de presse, l'ancien sélectionneur des Oranjes a donc évoqué le sujet.

«Nous avons parlé du Barça, de l'équipe, de la saison, des derniers résultats… On s'est arrangé pour se parler quand le championnat sera terminé, a d'abord déclaré Ronald Koeman avant de parler de son avenir. Je me sens très soutenu par le vestiaire. C'est toujours difficile, car il y a des partants et des joueurs qui n'ont pas autant de minutes. J'essaie toujours de clarifier les choses.» Le coach de 58 ans a donc encore un peu botté en touche, mais le sujet reviendra souvent sur la table.