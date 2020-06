PSG : les confessions d'Angel Di Maria sur son incroyable saison

Sa parole dans les médias se veut rare. Car Angel Di Maria (32 ans) préfère se distinguer par ses dribbles chaloupés que par des apparitions trop nombreuses dans la presse. Pour sa cinquième saison sous les couleurs parisiennes, El Fideo a une nouvelle fois tutoyé les sommets. Extrêmement régulier dans ses performances, rarement blessé, l'international argentin constitue l'un des atouts majeurs du onze façonné par Thomas Tuchel.

Capable de désarçonner n'importe quelle défense par son aisance technique et sa justesse dans les transmissions, Di Maria a permis au PSG de trôner sans partage sur la Ligue 1. Auteur de sept réalisations et quatorze passes décisives en vingt-six matchs de Ligue 1 disputés, le natif de Rosario a fait taire ses détracteurs qui le poussaient volontiers sur le banc des remplaçants avec l'arrivée de Mauro Icardi notamment. Mais comme d'habitude, le principal protagoniste n'a jamais rien lâché, et a illuminé par sa flamboyance les soirées parisiennes. Son influence dans le jeu parisien l'a rendu indispensable aux yeux de Thomas Tuchel.

Angel Di Maria en voulait encore plus

Dans une interview accordée à l'Equipe, l'ancien joueur du Real Madrid a accepté de revenir sur sa saison XXL avec le champion de France. « L'année écoulée a été incroyable pour moi. J'y pense, parfois, je dis à ma femme : quel manque de bol que tout se soit arrêté, j'ai vécu une saison sans le moindre nuage, sans blessure, j'enchaînais les bons matches ! Terminer meilleur passeur, c'est une vraie fierté. Je l'ai toujours dit : je préfère faire une passe décisive que marquer un but. C'est ça qui me comble, » confie ainsi un Di Maria épanoui plus que jamais dans la capitale française. Un bilan forcément positif malheureusement un peu terni par l'arrêt définitif du championnat décidé par le gouvernement et officialisé par la LFP.

Car El Fideo était parti sur des bases très élevées au niveau des offrandes distillées en Ligue 1. Et ce dernier le concède volontiers, il avait une idée en tête, histoire de graver dans le marbre cet exercice abouti. « Pour tout vous dire, je m'étais même fixé l'objectif de battre le record de "passes dé" en L1 car j'avais lu que j'étais à 4 longueurs (record partagé avec Rothen, 18 passes), » révèle ainsi le numéro onze parisien. Avec une telle régularité affichée dans ses performances, Angel Di Maria voudra sûrement remettre ça à la saison prochaine. Pour le plus grand bonheur des supporters du Paris Saint-Germain à n'en point douter...