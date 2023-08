PSG : un nouveau concurrent veut entrer dans la danse pour Neymar

La suite après cette publicité

Une semaine, un nouveau feuilleton. L’actualité estivale du Paris Saint-Germain est riche en rebondissements ces derniers jours. Entre les officialisations des nombreuses recrues, l’éternel bras de fer en interne avec Kylian Mbappé et la tournée au Japon, le club de la capitale a dû jongler avec plusieurs gros dossiers et l’avenir de Neymar Jr est à nouveau redébattu et mis sur la table. Alors que l’arrivée d’Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain est imminente, l’ancienne pépite de Santos pourrait faire le chemin inverse. Mais en Catalogne ou ailleurs…

Après six saisons passées au Paris Saint-Germain pour 118 et 77 offrandes en 173 matches, Neymar semble à la croisée des chemins. Si son contrat court encore jusqu’en juin 2025, le natif de Mogi das Cruzes pourrait être concerné par un départ cet été. Le FC Barcelone essaye de rapatrier son joueur, à l’heure où l’Arabie saoudite en fait une priorité absolue et compte bien rencontrer le père du joueur, comme nous vous le révélions. Mais une nouvelle piste vient de s’ouvrir ce mardi soir.

Le nouveau gros coup de la MLS ?

Selon les informations du journaliste Matteo Moretto du média Relevo, l’option la plus envisageable et réaliste à ce jour pour l’international brésilien ne serait pas l’Arabie saoudite ou la Catalogne. En effet, les Etats-Unis et la MLS représenteraient la meilleure porte de sortie pour Neymar Jr. De plus, Relevo précise que dans l’entourage du Brésilien, la MLS est la nouvelle destination favorite. A voir désormais comment évolueront les négociations entre toutes les parties.

Autre détail mais pas des moindres : d’après les indiscrétions de Relevo, l’entraîneur espagnol du PSG, Luis Enrique serait tout à fait ouvert à un départ de Neymar, qu’il a pourtant côtoyé lorsque les deux hommes étaient au FC Barcelone. Le tacticien asturien préférait aujourd’hui renforcer d’autres postes et serait concentré sur des profils différents, conscient de l’effet domino déclenché par l’arrivée officialisée de Gonçalo Ramos.