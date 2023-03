Le débat sur le capitanat fait rage aussi en Belgique

Il n’y a pas qu’en équipe de France que le brassard de capitaine fait quelques envieux. En Belgique aussi, le choix pour le précieux fait naître quelques tensions. Mbappé nouveau capitaine des Bleus pour succéder à Hugo Lloris, préféré à Antoine Griezmann, chez les Diables Rouges, le nouveau sélectionneur fait lui confiance à Kevin de Bruyne (31 ans) comme héritier d’Eden Hazard. Le milieu de terrain a eu les faveurs de Domenico Tedesco plutôt que Romelu Lukaku, Thibaut Courtois ou encore le vétéran Jan Verthoghen, lequel a déjà porté le brassard à 25 reprises tout de même.

Comme pour les Bleus, ce choix semble plutôt logique. Là où Mbappé est devenu le joueur majeur des Bleus durant le Mondial, incarnant la génération actuelle et future, De Bruyne a lui aussi profité de l’absence et de la méforme prolongées d’Hazard ces trois dernières années pour prendre doucement le leadership sportif en sélection. «Je suis très fier d’être le capitaine de notre pays. Cela fait longtemps que je joue avec cette équipe, et j’espère que je pourrai faire du bon boulot pour la Belgique » assure le Cityzen, qui sera assisté de deux vice-capitaines, Romelu Lukaku et Thibaut Courtois.

Lukaku était le favori

L’attaquant avait pourtant les faveurs du groupe belge à en croire les informations de la presse locale. Une première réunion a eu lieu le lundi entre les joueurs, puis une nouvelle le lendemain pour décider du capitanat. La Dernière Heure précisait alors que «Lukaku coche en tout cas beaucoup de cases», tout en indiquant qu’un «retournement de situation» n’était pas à exclure. Malgré sa maturité (29 ans), son expérience, son côté polyglotte et le lien qu’il est parvenu à tisser entre les générations, il n’a finalement pas reçu les faveurs de son sélectionneur.

La faute à ces deux saisons consécutives sans grande performance de sa part, lui qui ne devrait pas être conservé par l’Inter en fin de saison. Thibaut Courtois, dont les inimitiés avec son nouveau capitaine sont connues de tous, revendiquait lui aussi le droit à cette promotion. En pleine force de l’âge (30 ans) et dans la meilleure forme de sa carrière, le gardien a sans doute été plombé par son poste, plus isolé des autres sur le terrain, et surtout son caractère clivant. Ses déclarations d’après-match, assez cash, ne plaisent pas à tout le monde. Il faudra avaler la pilule.